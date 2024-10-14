Дзюдоист из Лобни занял 2-е место на межрегиональном турнире в Климовске

Иван КолесниковВ соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов Уже 15-й традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны и заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Михаила Шабалина, прошел в Климовске.