Дзюдоист из Лобни занял 2-е место на межрегиональном турнире в Климовске

Иван КолесниковВ соревнованиях приняли участие более 250 юных спортсменов Уже 15-й традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти участника Великой Отечественной войны и заслуженного работника физической культуры и спорта Московской области Михаила Шабалина, прошел в Климовске.
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