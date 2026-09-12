МЧС предотвратило пожар в Рубежном после атаки беспилотника ВСУ

В результате атаки беспилотника ВСУ в Рубежном ЛНР загорелся автомобиль. Спасатели МЧС России оперативно предотвратили распространение огня на гараж и жилой дом.
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