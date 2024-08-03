Теннисист Рублев о своем посте про скандал в боксе: я допустил ошибку

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему удалил свой пост, в котором высказался о скандальном бое между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф в рамках турнира по боксу на Олимпиаде-2024, заявив, что недостаточно проверил информацию.