Теннисист Рублев о своем посте про скандал в боксе: я допустил ошибку

Российский теннисист Андрей Рублев объяснил, почему удалил свой пост, в котором высказался о скандальном бое между итальянкой Анджелой Карини и алжиркой Иман Хелиф в рамках турнира по боксу на Олимпиаде-2024, заявив, что недостаточно проверил информацию.
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