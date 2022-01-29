Русская весна

114 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Очень жаль но годы увы не становиш.Умер Леонид Куравлёв
  • Владимир Самборский
    Они сами отказались от контракта с "Газпромом". Пусть остаются по газу самодостаточными. Правильно,с "агрессором" как...«Поставили на кол...
  • Антон
    Это логика автора. Но мне кажется, там у них своя, очень смешная и забавная логика, не имеющая ни чего общего, с мысл...«Поставили на кол...

Spiegel: Германия начала раздражать США как «ненадежный партнёр» из-за Украины

Spiegel: Германия начала раздражать США как «ненадежный партнёр» из-за Украины

США начинают воспринимать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанности Берлина в отношении Украины, написала немецкий посол в Соединенных Штатах Эмили Хабер в понедельник в письме, адресованном МИД ФРГ, сообщает журнал Der Spiegel.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх