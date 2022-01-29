Spiegel: Германия начала раздражать США как «ненадежный партнёр» из-за Украины

США начинают воспринимать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанности Берлина в отношении Украины, написала немецкий посол в Соединенных Штатах Эмили Хабер в понедельник в письме, адресованном МИД ФРГ, сообщает журнал Der Spiegel.