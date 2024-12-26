Отелям дадут право вводить невозвратные тарифы

Комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) правительства России 23 декабря согласовала законопроект Минэкономразвития РФ, дающий отелям право вводить невозвратные тарифы, сообщили “Ведомостям” два близких к правительству источника и собеседник.
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