Минприроды сообщило о росте численности бурых медведей на 3,7 тыс.

Минприроды РФ сообщает об увеличении бурых медведей в России на 3,7 тыс. за год. Сейчас их численность достигает 307,9 тыс.
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