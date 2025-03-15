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Царьград

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"Это знак": ТВ Швеции и Дании назвали Владимира Путина президентом США

"Это знак": ТВ Швеции и Дании назвали Владимира Путина президентом США

Сразу два европейских телеканала подписали картинку с трансляции выступления Путина титрами: "Владимир Путин, президент США".

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