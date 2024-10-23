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Проживание в российских отелях от четырех звезд подорожало на 43% за два года

Проживание в российских отелях от четырех звезд подорожало на 43% за два года

С лета 2022-го по лето 2024 года в российских отелях резко повысились цены на проживание. Больше всего подорожали номера в четырех- и пятизвездочных отелях, особенно в Уфе и Калининграде, где зафиксирован наибольший рост.

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