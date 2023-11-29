В Тверской области наркополицейские продолжают образовательно-профилактические встречи с молодёжью

В средней образовательной школе № 35 города Твери состоялось очередное профилактическое мероприятие совместного образовательного проекта наркополицейских, студентов ТвГУ и Ассоциации юристов России «Верю? Не верю!».
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