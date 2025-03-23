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Несекретные материалы

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Китай показал видео озеленения примерно 45 тысяч квадратных километров пустыни

Китай показал видео озеленения примерно 45 тысяч квадратных километров пустыни

Это сопоставимо с площадью Дании.https://vk.com/video757246494_456242347Это достижение является частью «Великой зеленой стены» — инициативы по лесовосстановлению, которая началась в 1978 году и, резко заработала в 2020-ых, и, как ожидается, продлится до 2050 года.

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