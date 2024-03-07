Сотрудники уголовного розыска задержали в Забайкальском крае курьера телефонных мошенников

Жертвой преступления, совершенного по схеме «Ваш родственник попал в беду», стала 85-летняя жительница города Шилка, которая передала прибывшему курьеру свои накопления за не привлечение к уголовной ответственности внучки, якобы совершившей ДТП.
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