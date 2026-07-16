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Мнение: «США явно недооценивают Иран», – Анна Великая

Мнение: «США явно недооценивают Иран», – Анна Великая

Анна Великая, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат политических наук, доцент, в эфире программы «Мнение» прокомментировала новость о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военной операции США в Иране.

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