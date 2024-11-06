Тренер Радимов о матче ЦСКА - "Спартак": было понятно, что дойдет до драки

Бывший футболист "Зенита", тренер Владислав Радимов подверг критике Алексея Сухого, который работал главным арбитром на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком", и заявил, что судья не мог контролировать игру.