Тренер Радимов о матче ЦСКА - "Спартак": было понятно, что дойдет до драки

Бывший футболист "Зенита", тренер Владислав Радимов подверг критике Алексея Сухого, который работал главным арбитром на матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком", и заявил, что судья не мог контролировать игру.
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