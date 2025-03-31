Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 312 подписчиков

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали второй титул в парном разряде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали второй титул в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Miami Open в парном разряде. В решающем матче россиянки со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2 победили Кристину Букшу из Испании и Мию Като из Японии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх