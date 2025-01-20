ВМТП обновил рекорд по контейнерообороту в 2024 году

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO, предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») обновил собственный рекорд, обработав в 2024 году 878,7 тысячи TEU (двадцатифутовых контейнеров), что почти на 20 тысяч больше, чем годом ранее.