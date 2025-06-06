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В Бурятии экс-супруг убил волонтёра «Лизы Алерт» Марию Лубсанову

В Бурятии экс-супруг убил волонтёра «Лизы Алерт» Марию Лубсанову

Вернувшуюся с СВО волонтёрку «Лизы Алерт» Марию Лубсанову с позывным Манюня убили в Бурятии.В Бурятии произошло жестокое убийство волонтёрки поискового отряда «Лиза Алерт» Марии Лубсановой, которая известна своим участием в гуманитарной помощи бойцам СВО.

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