Собянин: Турпоток в Москве в этом году достиг рекордного значения

27 сентября отмечается Всемирный день туризма В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах летнего сезона в туристической отрасли столицы и поздравил работников туриндустрии с Всемирным днем туризма.
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