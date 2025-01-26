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В ФРГ предложили ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

В ФРГ предложили ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов

В Германии предложили ввести режим ЧС из-за наплыва нелегальных мигрантов. Соответствующую резолюцию на рассмотрение в бундестаг планирует вынести фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

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