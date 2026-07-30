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Регионы России

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Трамп предупредил Европу о серьёзных проблемах при ухудшении отношений

Трамп предупредил Европу о серьёзных проблемах при ухудшении отношений

В интервью, данному в четверг, Трамп также коснулся темы торговой политики, но отказался обсуждать возможность повышения ввозных пошлин на продукцию из Европейского союза, подчеркнув нежелание затрагивать эту тему.

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