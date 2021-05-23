Почему мои дети не общаются между собой?

5МИНУТКАРазвлеченияПочему мои дети не общаются между собой? Мы с мужем старались быть хорошими родителями всю свою жизнь, потому что сами выросли не в очень хороших семьях.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьлюдмила кондрашоваУ меня с сестрой такие же отношения... Раньше пыталась сблизиться, но постоянно натыкалась на стену отчуждения. Устала...Перестала долбиться в закрытые двери... Даже поздравления С Днём Рождения получаю в мессенджерах.... Уже ничего НЕ ХОЧУ...Комментировать
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