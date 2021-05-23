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Почему мои дети не общаются между собой?

Почему мои дети не общаются между собой?

Мы с мужем старались быть хорошими родителями всю свою жизнь, потому что сами выросли не в очень хороших семьях.

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людмила кондрашова
У меня с сестрой такие же отношения... Раньше пыталась сблизиться, но постоянно натыкалась на стену отчуждения. Устала...Перестала долбиться в закрытые двери... Даже поздравления С Днём Рождения получаю в мессенджерах.... Уже ничего НЕ ХОЧУ...

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