28 января – чёрный день для всех неправительственных организаций, не щадящих своих сил в борьбе за демократию, народовластие, расовое, сексуальное, […] The post Борцы за всё хорошее шокированы: Трамп прикрыл финансирование appeared first on Медиакратия.
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