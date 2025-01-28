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Борцы за всё хорошее шокированы: Трамп прикрыл финансирование

Борцы за всё хорошее шокированы: Трамп прикрыл финансирование

28 января – чёрный день для всех неправительственных организаций, не щадящих своих сил в борьбе за демократию, народовластие, расовое, сексуальное, […] The post Борцы за всё хорошее шокированы: Трамп прикрыл финансирование appeared first on Медиакратия.

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