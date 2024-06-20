Керамические фильтры Пермского Политеха обеспечат высокое качество литейных заготовок

Статья опубликована в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика», 2024 год. Процесс литья заключается в том, что расплавленный металл заливается в заранее приготовленную форму, полость которой соответствует виду и размерам будущей заготовки.
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