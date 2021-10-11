Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Россиянка Камила Валиева стала победителем турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо. Получив от судей 174,31 балла за произвольную программу, а также набрав 249,24 балла по сумме двух прокатов, Валиева установила два мировых рекорда.