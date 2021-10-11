prostoprosport

8 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Послушать губерниева, так её на руках, что ли носить надо???? Это не игра, это срам был. Победили только благодаря ав...Губерниев предлож...
  • Александр Котов
    Мамаев? Кто это? Который чиновников лупит стульями?Жена Мамаева заяв...
  • Георгий Стиопич
    Мне как-то по барабану и НХЛ и Овечкин... Главное, что бы наш хоккей развивался, а не поставлял таланты в США. Но это...Фетисов объяснил,...

Валиева выиграла турнир в Финляндии с двумя мировыми рекордами

Россиянка Камила Валиева стала победителем турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy в Эспоо. Получив от судей 174,31 балла за произвольную программу, а также набрав 249,24 балла по сумме двух прокатов, Валиева установила два мировых рекорда.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх