Как в мире отреагировали на решение Байдена разрешить Украине удары вглубь РФ

Святогор Князев

Сенсация высосанная из пальца. Они и так стреляют своими АТАКСМ по Белгородской и Курской областям. Не раз находили обломки именно этих ракет. Всё остальное, это пустая паника недалёких персонажей. Что касается Трампа, - у него в распоряжении есть Маск, а без его Старлинка никакие АТАКСМы никуда не полетят и тем более не попадут......