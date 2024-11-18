Политика как он...
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Политика как она есть

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Как в мире отреагировали на решение Байдена разрешить Украине удары вглубь РФ

Как в мире отреагировали на решение Байдена разрешить Украине удары вглубь РФ

Провокационное решение президента США Байдена дать зеленый свет Украине на обстрел целей в глубине России с помощью поставленных ракет дальнего радиуса действия ATACMS вызвало шквал комментариев и публикаций в СМИ.

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Комментарии
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Святогор Князев
Сенсация высосанная из пальца. Они и так стреляют своими АТАКСМ по Белгородской и Курской областям. Не раз находили обломки именно этих ракет. Всё остальное, это пустая паника недалёких персонажей. Что касается Трампа, - у него в распоряжении есть Маск, а без его Старлинка никакие АТАКСМы никуда не полетят и тем более не попадут......
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16 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Пора делать превентивный удар, не дожидаясь атаки! &quot;Если драка неизбежна, надо бить первым!&quot;
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13 час.

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