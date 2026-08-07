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The Eurasia Daily news agency

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Two-faced Pashinyan: Referendum in Armenia's choice between the EAEU and The EU is impossible

Two-faced Pashinyan: Referendum in Armenia's choice between the EAEU and The EU is impossible

Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, speaking at an expanded meeting of the Eurasian Intergovernmental Council in Cholpon-Ata in Kyrgyzstan, revealed to his colleagues why the referendum on the choice between the EAEU and The EU is impossible.

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