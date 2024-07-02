Ученые из Финляндии выступили против закона о беженцах на границе с Россией

Они обратились к правительству с призывом отклонить рассматриваемый закон «о выдворении» Административный комитет парламента Финляндии получил обращения от более чем 200 финских ученых с просьбой отклонить рассматриваемый закон «о выдворении», передает «РБК Санкт-Петербург», ссылаясь на издание Yle.