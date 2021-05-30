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В Санкт-Петербурге специалисты службе войск и безопасности военной службы подвели итоги работы за зимний период обучения

В Санкт-Петербурге специалисты службе войск и безопасности военной службы подвели итоги работы за зимний период обучения

В ходе мероприятия рассмотрены актуальные, требующие внимания, вопросы, касающиеся особенностей несения внутренней и караульной службы, несения службы в полевых условиях при проведении тактических учений с зенитными ракетными и радиотехническими войсками.

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