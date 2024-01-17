Собянин рассказал о развитии виртуальных лабораторий «МЭШ»

Такие лаборатории доступны ребятам в любое время без ограничений Виртуальные лаборатории, которые позволяют проводить и повторять разные эксперименты онлайн, позволили учащимся в Москве провести свыше 4,4 опытов, поделился Сергей Собянин.
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