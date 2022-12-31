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Александру Большунову исполнилось 26 лет

31 декабря российскому лыжнику Александру Большунову исполнилось 26 лет.  Александр – двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 (3-1-1), также на его счету три серебра и бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

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