31 декабря российскому лыжнику Александру Большунову исполнилось 26 лет. Александр – двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 (3-1-1), также на его счету три серебра и бронза Олимпиады-2018 в Пхенчхане.