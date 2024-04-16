"Коммерсантъ": приговор Дарье Треповой могут пересмотреть в мае

Апелляционный военный суд принял на рассмотрение жалобы защиты Дарье Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), осужденной за теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин).
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