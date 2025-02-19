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Walery

Кирилл Дмитриев родился в Киеве в 1975 году, окончил там школу, после чего уехал в США. В 1996 году окончил Университет Стэнфорда с "наивысшим отличием". В 2000-м Дмитриев уже в Гарварде, где окончил бизнес-школу и получил степень МВА также с наивысшим отличием (Baker Scholar). С начала 2000-х и до 2011-го работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке, затем работал в крупнейшей международной консалтинговой компании McKinsey & Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге. В этот же период — замгендиректора в компании "Информационные Бизнес Системы" (IBS), которая является одним из лидеров отечественной IT-отрасли. Позднее Дмитриев стал директором по инвестициям в фонде Delta Private Equity.Глава МИД... Хочется спросить - кто оплачивал такие ДОРОГИЕ образовавния и гарантировал отличные результаты? Про инвестиции уже сытые по горло - из-за таких инвестиций поставок импортных деталей долго не летает Супер-джет, который быстро загнулся от санкций. МС-21 может быть станет на крыло... и то если на это решатся инвесторы - нам конкуренты. Нет Кока-Колы и не надо... зачем ее продвигает в РФ К. Дмитиев... за откаты, да? Наш напиток "Байкал" много круче и полезнее колы, но его тормозят интересы Дмитриева и его западных ивесторов. Это мелочи, серьезно то, что 2022 году не было ничего... ни обмундирования, ни техники, ни снарчдов... арматы и коалиции до сих пор нет! Кто скажет что такое не есть результаты "образованных" иностранных специалоистов... по инвистициям, от которых кому польза? С Западом целоваться вариант 110% проиграть. Кинут только так... равзве период СВО этому еще не научил?