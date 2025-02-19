Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 741 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Кирилл Дмитриев родился в Киеве в 1975 году, окончил там школу, после чего уехал в США. В 1996 году окончил Университ..."Тёмная лошадка" ...
  • Катерина
    А-ха-ха.  Сына  юриста  пора  в  святые  возводить.)))Политик или проро...
  • Александр Самарин
    Европа спилила сук на котором сидели лишь бы США угодить себе в ущерб, нет там ни одного умного, иначе бы так не пост...Переговоры России...

"Тёмная лошадка" Кремля: Почему в делегацию для переговоров с США вошёл Кирилл Дмитриев?

"Тёмная лошадка" Кремля: Почему в делегацию для переговоров с США вошёл Кирилл Дмитриев?

18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за более чем три года прямые переговоры представителей России и США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Майя Majesty
Фенька. И главное на это никто отвечать не станет.)))
Ответить
13 час.
W
Walery
Кирилл Дмитриев родился в Киеве в 1975 году, окончил там школу, после чего уехал в США. В 1996 году окончил Университет Стэнфорда с &quot;наивысшим отличием&quot;. В 2000-м Дмитриев уже в Гарварде, где окончил бизнес-школу и получил степень МВА также с наивысшим отличием (Baker Scholar).  С начала 2000-х и до 2011-го работал в инвестиционном банке Goldman Sachs в Нью-Йорке, затем работал в крупнейшей международной консалтинговой компании McKinsey &amp; Company в Лос-Анджелесе, Москве и Праге. В этот же период — замгендиректора в компании &quot;Информационные Бизнес Системы&quot; (IBS), которая является одним из лидеров отечественной IT-отрасли. Позднее Дмитриев стал директором по инвестициям в фонде Delta Private Equity.Глава МИД...   Хочется спросить - кто оплачивал такие ДОРОГИЕ образовавния и гарантировал отличные результаты?  Про инвестиции уже сытые по горло - из-за таких инвестиций поставок импортных деталей долго не летает Супер-джет, который быстро загнулся от санкций. МС-21 может быть станет на крыло... и то если на это решатся инвесторы - нам конкуренты.  Нет Кока-Колы и не надо... зачем ее продвигает в РФ К. Дмитиев... за откаты, да?  Наш напиток &quot;Байкал&quot; много круче и полезнее колы, но его тормозят интересы Дмитриева и его западных ивесторов.  Это мелочи, серьезно то, что 2022 году не было ничего... ни обмундирования, ни техники, ни снарчдов... арматы и коалиции до сих пор нет!  Кто скажет что такое не есть результаты &quot;образованных&quot; иностранных специалоистов... по инвистициям, от которых кому польза? С Западом целоваться вариант 110% проиграть. Кинут только так... равзве период СВО этому еще не научил?
Ответить
22 мин.
наверх