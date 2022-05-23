Русская весна

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Всё плохо: Даже Гордон признал, что Украина понесла тяжёлые потери и не получила ничего в результате конфликта (ВИДЕО)

Всё плохо: Даже Гордон признал, что Украина понесла тяжёлые потери и не получила ничего в результате конфликта (ВИДЕО)

На Украине эйфория от виртуальных «перемог» сменяется осознанием реального положения дел. Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Украина лишь понесла потери в результате конфликта с Россией, не выиграв ровным счетом ничего.

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