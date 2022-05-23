На Украине эйфория от виртуальных «перемог» сменяется осознанием реального положения дел. Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Украина лишь понесла потери в результате конфликта с Россией, не выиграв ровным счетом ничего.
На Украине эйфория от виртуальных «перемог» сменяется осознанием реального положения дел. Известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Украина лишь понесла потери в результате конфликта с Россией, не выиграв ровным счетом ничего.
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