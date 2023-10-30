В Севастополе ФСБ задержан мужчина по подозрению в госизмене В марте этого года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, сообщает ЦОС ФСБ.