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Крым Оперативный

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В Севастополе ФСБ задержан мужчина по подозрению в госизмене

В Севастополе ФСБ задержан мужчина по подозрению в госизмене

В Севастополе ФСБ задержан мужчина по подозрению в госизмене В марте этого года, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений Республики Крым, россиянин собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам, сообщает ЦОС ФСБ.

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