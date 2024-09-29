Маршал Огарков: за что Андропов снял с должности лучшего военного стратега СССР

Имя маршала Советского Союза Николая Огаркова в наше время незаслуженно забыто. Между тем именно он во время руководства Генштабом СССР на рубеже 70-80-х годов сумел начать масштабные реформы вооруженных сил, а также разработал ряд концепций, которые применяются при модернизации современной российской армии.