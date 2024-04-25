В Петербурге снизилось количество разрушающих озоновый слой газов

Результаты исследования опубликованы в International Journal of Remote Sensing. Озоновый слой играет ключевую роль для сохранения жизни на Земле, так как задерживает приходящее от Солнца жесткое ультрафиолетовое излучение, опасное для живых организмов.
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