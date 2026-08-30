Oppo анонсировала флагман Find X10 с технологией ProXDR и расширенным динамическим диапазоном

По словам Лю Цзуоху, это важный этап в обработке изображений, который объединяет обработку в реальном времени с высоким динамическим диапазоном и сверхвысоким разрешением, достигая динамического диапазона до 17 EV в одном кадре.
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