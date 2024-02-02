«Просим уважать наше решение», — Брежнева заявила, о чем они договорились с Меладзе после развода

Вера Брежнева уже не скрывает, что слухи о расставании с Константином Меладзе оказались правдой, но до конца она так и не посвятила публику с семейные разборки и не озвучила конкретную причину, по которой двум знаменитостям пришлось расстаться.
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