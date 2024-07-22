Театр ЧТЗ признан объектом культурного наследия регионального значения

В Челябинске здание театра ЧТЗ получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1931 году в стиле конструктивизма и после реконструкции в 1946-1948 годах стало одним из первых театров рабочего поселка.
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