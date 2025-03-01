Менеджер Schloss Diedersdorf: В отеле не знали о приезде азовцев Немецкий отель Schloss Diedersdorf и правительство земли Бранденбург не приглашали боевиков батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не знали об их приезде.
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