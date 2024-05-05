Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Толстый намёк Западу, что Москва, при любом раскладе, с бандой Зеленского вести переговоры о мире не будет"

Толстый намёк Западу, что Москва, при любом раскладе, с бандой Зеленского вести переговоры о мире не будет"

С преступниками говорить не о чем. Сегодня одной из ТОП-новостей стала новость объявления в розыск Зеленского (пока еще официального президента Украины) и Порошенко (экс-президента Украины).

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Комментарии
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Ole Ole
Да, умно
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16 час.
TF
Tatyana Fedotova
А с кем там вообще на Западе можно договориться? Если только сильные мира чего серые кардиналы, руководящие США, не дадут отмашку Байдену и компании вывести свои войска из Европы и занялся Азией. И перестать помогать Украине. Без США Европа скорее всего посыпется и возможно отодвинет базы на уровень 1997,а то и 1990 года. Украина это всего лишь пешка. Её пожертвуют без сожаления. Единственное кто её жалеет, так это Россия. Фонтомные боли по былому. Россия любила Украину по настоящему. А та не оценила, предала. Сама виновата  в том, что произошло. Думать надо, каких друзей выбирать. И думать головой.
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16 час.
ninikooo Митусова
Классный коллаж! Зеля- достойный приемник Гитлера!
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15 час.

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