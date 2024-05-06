В преддверии празднования Дня Победы в Ямальском многопрофильном колледже состоялся кинолекторий «Северная кавалерия», посвященный подвигу оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны.
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