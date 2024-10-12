Трамп отказался играть в гольф до выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп не играл в гольф с момента покушения на его жизнь на одном из его полей 15 сентября, и он не будет этого делать до окончания выборов, сообщил со ссылкой на предвыборный штаб Трампа 11 октября телеканал NBC News.
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