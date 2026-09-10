Невестам рассказали, как правильно покупать свадебное платье

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Покупать свадебное платье лучше всего за три месяца до торжества. Об этом 10 сентября заявила НСН организатор свадеб Евгения Лейбман.
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