В Британии заявили, что ЗРК Patriot не защищает ВСУ от "Искандеров" и "Цирконов"

Global Look Press/dpa Американский зенитный ракетный комплекс Patriot не может защитить Вооруженные силы Украины (ВСУ) от российских ракет "Искандер-М" и "Циркон", заявил британский эксперт Александр Меркурис.
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