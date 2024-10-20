Отчёт Счетной палаты США: Модернизация наземных систем может задержать запуск миссии Artemis 2

Согласно отчёту Счётной палаты США, модернизация наземных систем, таких как мобильная стартовая платформа, может стать ещё одним фактором, влияющим на график миссии Artemis 2, запуск которой запланирован на сентябрь следующего года.
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