В Киеве 1 января прогремели два мощных взрыва на фоне воздушной тревоги

1 января в Киеве прозвучали две серии взрывов, о чем сообщает телеканал «Общественное». Ранее в столице и восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога, сирены также звучали в Житомирской области.
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