«Нью-Йорк» может обменять Кембу Уокера на пик 2-го раунда

«Нью-Йорк» рассмотрит варианты обмена разыгрывающего Кембы Уокера перед дедлайном. Как информирует New York Post, в лиге существует интерес к 31-летнему игроку, но «Никс» могут рассчитывать лишь на компенсацию в виде пика 2-го раунда драфта.
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