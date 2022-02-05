«Нью-Йорк» может обменять Кембу Уокера на пик 2-го раунда

«Нью-Йорк» рассмотрит варианты обмена разыгрывающего Кембы Уокера перед дедлайном. Как информирует New York Post, в лиге существует интерес к 31-летнему игроку, но «Никс» могут рассчитывать лишь на компенсацию в виде пика 2-го раунда драфта.