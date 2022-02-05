Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

«Нью-Йорк» может обменять Кембу Уокера на пик 2-го раунда

«Нью-Йорк» рассмотрит варианты обмена разыгрывающего Кембы Уокера перед дедлайном. Как информирует New York Post, в лиге существует интерес к 31-летнему игроку, но «Никс» могут рассчитывать лишь на компенсацию в виде пика 2-го раунда драфта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх