Почему Трамп боится иранской мести, а Зеленский совсем не опасается российской

Александр Широков Заколебали уже все эти рассуждения:"В случае гибели Зеленского к власти придет согласованная Вашингтоном и Лондоном фигура". А сейчас что у власти фигура, согласованная Москвой и Пекином?

Эдуард Зубалов Еврейское лобби имеет большое влияние как на Трампа, так и на Путина.