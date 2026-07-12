После развала Советского Союза в 1991-м коллективный Запад окончательно уверовал в свою абсолютную безнаказанность и превратил устранение неугодных лидеров в настоящий конвейер.
Почему Трамп боится иранской мести, а Зеленский совсем не опасается российской
Комментарии
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Александр Широков
Заколебали уже все эти рассуждения:"В случае гибели Зеленского к власти придет согласованная Вашингтоном и Лондоном фигура". А сейчас что у власти фигура, согласованная Москвой и Пекином?
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4 н.
Эдуард Зубалов
Еврейское лобби имеет большое влияние как на Трампа, так и на Путина.
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4 н.
Андрей Якобюк
грохнем зелень, грохнем следующего, затем последующего и когда ни кто не согласиться в бандерлогии править мы просто заберем ее всю...мнение диванного не иксперта
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3 н.
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