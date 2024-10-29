Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    И это все, что Путин может сказать о российской экономике?  Очень жаль, что президент страны не понимает элементарных...Путин рассказал, ...
  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    Всё больше придумывают поводов  для отъёма денег у населения? Всё чинушам мало! Куда идут эти деньги, кому на капремо...В России изменят ...
  • Михаил Васильев
    Расстрелять десяток саботажников - всё появится по низким ценам!Белоруссия стала ...

Около 57 тысяч алтайских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по ПДД

Около 57 тысяч алтайских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по ПДД

Число участников прибавилось более чем на 10 тысяч человек по сравнению с прошлым годом 56,7 тысячи школьников из Алтайского края стали участниками Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", которая проходила с 24 сентября по 27 октября 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх