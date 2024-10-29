Около 57 тысяч алтайских школьников приняли участие во всероссийской олимпиаде по ПДД

Число участников прибавилось более чем на 10 тысяч человек по сравнению с прошлым годом 56,7 тысячи школьников из Алтайского края стали участниками Всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", которая проходила с 24 сентября по 27 октября 2024 года.