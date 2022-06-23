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Прогноз на бой Шавкат Рахмонов — Нил Магни UFC Vegas 57: коэффициенты на бой, кто победит 26 июня

26 июня пройдет UFC Vegas 57, где в главном карде Шавкат Рахмонов подерется против Нила Магни. Коэффициенты на бой Рахмонов – Магни Шавкат — 1,19.

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